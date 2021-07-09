Kıb-Tek’e yeni borç yükü: ‘Devlet kefaletine dayalı’ 35 milyon TL borçlanma

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Kıb-Tek’in, akaryakıt temini için ihtiyaç duyduğu 52 milyon TL’nin 35 milyon TL’sini, ‘devlet kefaletine’ dayalı, Yakın Doğu Bankası’ndan borçlanmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; borçlanma yüzde 20.40 faiz oranı ile 24 ay vadeli, 24 eşit taksitli şekilde onaylandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun 30.6.2021 tarih ve TB/157 /2021 sayılı kararı doğrultusunda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun 12,000 Mton akaryakıt (yaklaşık 52.000.000 TL) teminine yönelik borçlanabilmesi ıçın, muhtelif bankalardan alınan teklifler arasında yıllık %20,40 faiz oranı ile en düşük teklifi veren Yakın Doğu Bank'tan toplam 35.000.000 TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) nin 24 ay vadeli, 24 eşit taksitli ve devlet kefaletine dayalı kredi alınmasını onayladı.