KIB-TEK’e canlı yayında ‘pazarlık usulü’ ihale

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’in ‘tartışmalı’ akaryakıt alımı ve ihalelerinden sonra, yeniden çıkılan ihalenin pazarlık usulü, açık arttırma ile yapılacağı ve ‘canlı yayınlanacağı’ açıklandı.

Bu durumu YENİDÜZEN’e değerlendiren ilgili taraflar, “Her şey kamuoyu önünde olacak, ihale canlı yayınlar ile anında paylaşılacak” görüşünü paylaştı.

İhaleye hiçbir müdahalenin olmayacağını söyleyen Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, “İhale BRT ve resmi sitemiz ile diğer yayın kuruluşlarından canlı verilecek” dedi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa da ihale sürecinin BRT’den canlı olarak yayınlanacağını belirtti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise iptal edilen ihaleyi anımsatarak, “Kurum daha fazla zarar görmeden ihale bir an önce sonuçlansın, sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Neler yaşanmıştı?

12 Eylül’e kadar teklif kabul edilecek olan ihale için 12 milyon 259 bin dolar tahmini değer saptandığı açıklanmıştı.

Son çıkan ihale iptal edilmiş, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, KIBTEK'in 200 bin metrik-tonluk yakıt alımı ve taşınmasıyla ilgili ihalenin iptal sebebini “kamu yararı” sözleri ile ortaya koymuştu.

İhalesiz alımlarda kayıplar belgelenmişti…

Ünal Üstel’in başbakan olarak görevlendirildiği UBP-DP-YDP Hükümeti daha önce “Yasa Gücünde Kararname” ile ihalesiz alımlar yapmış, bu alımlardan ülkenin ciddi kayba uğradığı belgelenmişti.

Hükümet, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru üzerine ihalesiz alımlarla ilgili Yasa Gücünde Kararname’yi geri çekmişti.

İptal edilen en son ihaleye 6 şirketin katıldığı, 2 firmanın sona kaldığı öğrenilmişti.

İki firma sona kaldı, iki teklif arasında 2,5 milyon Dolar fark!

YENİDÜZEN'in farklı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre bir firma tonu 47 dolar fiyat verirken, bir diğer firmanın tonu için 60 dolar önerdiği iddia edilmişti.

İki teklif arasında 2,5 milyon dolar fark olduğu da konuşulmuştu.

MİK Başkanı Halis Üresin 'baskı' iddialarıyla ilgili sorulara cevap verirken, 'arayanlar, soranlar olmuştur' demiş, ancak Başbakan ve ilgili bakanlardan baskı görmediğini iddia etmiş.

Üresin, yeni süreç tamamlanıncaya kadar mevcut 'ihalesiz alım' anlaşması çerçevesinde KIBTEK'in yakıt teminine devam edeceğini de sözlerine eklemişti.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin:

“İhale BRT ve resmi sitemiz ile diğer yayın kuruluşlarından canlı verilecek”

İhalenin pazarlık usulü ile olacağını anlatan Üresin, bir saatlik ara ile iki kez teklif verileceğini, bu gelişmelerin ise yayın kuruluşları tarafından canlı olarak yayınlayacaklarını kaydetti.

İkinci teklifleri de aldıktan sonra evrakları ve dosyası tam olan en düşük teklife ihalenin bağlanacağını dile getiren Üresin, “Fiyat teklifi düşük olsa da evrakları eksikse tamamlanmayacak. İhale BRT ve resmi sitemiz ile diğer yayın kuruluşlarından canlı verilecek” dedi.

Müdahale endişelerini de sorduğumuz Üresin, “Bu konuda taviz verecek bir itibarım yok,

Bu yönde bir telkin almadım. Bunun olmasına da asla müsaade etmem.” dedi.

İhalenin basının önünde canlı yayında gösterileceğini belirten Üresin, ‘açık ve aleni yapacağız’ ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 6 firmanın ihaleye katılım için dosya aldığı bilgisini veren Üresin, “Dosya alıp da katılmayan olur mu bilemiyorum, teklif kutusu açılınca bunu görebiliriz.” şeklinde konuştu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Açık arttırma şekliyle yapılacak, bu durum BRT’den canlı olarak da yayınlanacak”

Çalışmaların Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından yürütüldüğünü belirten KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, konuyla ilgili 3 kişiyi görevlendirdiğini, takip edeceklerini anlattı.

İhalenin açık arttırma usulü ile yapılacak olmasının beraberinde getirdiği endişeleri de değerlendiren Paşa, “Açık arttırma şekliyle yapılacak, bu durum BRT’den canlı olarak da yayınlanacak. Herhangi bir müdahale mümkün olmayacak. Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum.” dedi.

“İhale önceki ihalede olduğu gibi aynı şartlarda olacak fakat sadece kapalı zarf usulü ile değil.” diyen Paşa, iptal edilen ihaleyi anımsattı. Paşa, “İptal gerekçesini gördükten sonra hiçbir firma bu iptale itiraz etmemişti. Şimdi yapılacak olan ihaleye de siyasi hiçbir konu karıştırılmayacak. Kimse hiçbir siyasi bana bununla ilgili ulaşmadı, aramadı.” yorumunu yaptı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“Kurum daha fazla zarar görmeden ihale bir an önce sonuçlansın”

Burada siyasi müdahale ile ihalenin etkilenebileceğini işret eden CTP Milletvekili Salahi Şahiner, bir önceki ihale iptalini ve beraberindeki şaibeleri anımsattı.

Şahiner, özetle şöyle devam etti:

“Umarım bu kez de benzer şeyler yaşanmaz, bunun takipçisi olacağız. Eğer ihaleye hiçbir teklif gelmemişse veya teklifler uygun değilse iptal ile pazarlık usulüne çıkabilirdi.

Geçen sefer kamu yararı ve geçerli hiçbir teklif olmadığı gerekçe gösterilmiş, buna karşın kamuoyuna yansıyan bilgilerde ihaleyi kazanan firma olduğunu, siyasi müdahalelerle ihalenin iptal ettirildiği görülmüştü. Bir an önce ihale sonuçlansın, şartnameye göre hareket edilsin. Kurum zaten bu ihalenin sonuçlanmadığı için 500 Milyon TL zarar ettirilmiştir. Daha fazla zarar görmeden ihale sonuçlansın.”