Kıb-Tek’e 4 yeni atama

KIB-TEK'te istifa eden 4 yeni yönetim kurulu üyesi yerine 4 yeni isim atandı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Prof. Dr. Samet Biricik yerine Barış Tilki, Erman Faydalı yerine Yalçın Koçyiğit, Ersan Karataş yerine Tarık Çerkez, Ramazan Karal yerine Ercan Turhan atandı.

Karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetim Kurulu üyeleri, ülkeyi karanlığı gömen süreçte gelinen noktada; KIB-TEK’in ihalesiz yakıt alımına sürüklendiğini ve buna imza koymak istemediğini gerekçe göstermişti.