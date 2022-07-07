KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan 4 istifa!

KIB-TEK'te 4 Yönetim Kurulu üyesi istifa etti. Ülkeyi karanlığı gömen süreçte gelinen noktada KIB-TEK’in ihalesiz yakıt alımına sürüklendiğini ve buna imza koymak istemediğini gerekçe gösteren 4 Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu Başkanı’na yazılı istifasını verdi.

Yedi kişilik Yönetim Kurulu’ndan Ersan Karataş, Samet Biricik, Erman Faydalı ve Ramazan Kartal yazılı istifasını verirken, Ali Horoz’un ise mensubu olduğu Demokrat Parti’ye istifa edeceğini sözlü olarak bildirdiği öğrenildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, dört kişinin yazılı istifa ettiğini YENİDÜZEN’e doğruladı.

Akyiğit, söz konusu istifalara “bu sorunlarla boğuşmak istemedikleri için istifa ettiler” değerlendirmesinde bulunurken, istifa gerekçelerinin; ‘yakıt krizi; kurumun neden ihalesiz yakıt alımına sürüklenmesi’ olarak belirtildiğini anlattı.

Akyiğit, Yönetim Kurulu’ndaki bütünlüğün bozulduğunu kaydetti.

“Sorumluluk Üyelere bırakılmak isteniyor”

Öte yandan YENİDÜZEN’in bazı üyelerden elde ettiği bilgide; Başbakan Ünal Üstel’in ihalesiz şekilde doğrudan yakıt alımına imza atmayacak üyelerin istifasını istediğini bu nedenle istifaların geldiğini dile getirdi, “Başbakan buna mecbur kaldı, esas sorumlular süreci bu aşamaya getirenlerdir. Yakıt alma süreci Mayıs ayından beridir oyalanıyor. Şimdi ihale süreci başlatılsa, en erken 2 ayda yakıt alınabilir.” dedi.