"Kıb-Tek sürdürülebilirliği kalmamış bir kurum"

Maliye Bakanı Sunat Atun, AKSA'ya olan borcun devlet borcu olarak devralınması önerisi sırasında yapılan konuşmalardaki bazı ifadelerin hiç hoş olmadığını söyledi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun çok büyük bir çöküşün içerisinde olduğunu savunan Atun, yönetenin halktan aldığı yetkiyle gereken cesareti koyarak, sorunları aşması gerektiğini belirtti.

Kurumun 1 milyar 60 milyon kusur borç stoku olduğunu, bunun da devletleştirilmesi konunun burada konuşulduğunu ve desteklendiğini kaydeden Atun, Kıb-Tek’in bilançolarının bozulduğu ve sürdürülebilirliği kalmamış bir kurum olduğunu savundu.

Borçların devasa boyut aldığını savunan Atun, Kıb-Tek’in borcuna eklenecek faiz cezası olduğuna işaret ederek, bunun finansman yöntemi olmadığını ve şirket gibi davranılamayacağını vurguladı.

Devletin getirdiği ciddiyetle hareket edebilmesi gerektiğini söyleyen Atun, Kıb-Tek’in bu kadar büyük borç dururken borçlanmanın zorlaştığını kaydetti.

Ödemenin Maliye’nin analitik kodlarına uygun kalemlerden ilgili şirkete yapıldığını söyleyen Atun, denetim için teftiş kurulu ve Sayıştaylığa bizzat kendisinin yazılı talepte bulunacağını belirtti.

Burasının bir devlet olduğunu ve enerjinin de ülkenin en önemli konusu olduğunu dile getiren Atun, AKSA’nın sözleşmesinin ne zaman uzatıldığının ortada olduğunu ve buradaki tarife düzenlemesinin de adım adım artırıldığını söyledi.

1 Nisan 2009 tarihinde sözleşmenin uzatıldığını dile getiren Atun, maliyetlere yaklaşık 780 milyon TL fazla ödeme yapıldığını vurgulayarak, “Biz de mi yakıştırmalar yapalım” dedi.

Devletin sadece arpa konusunda 210 milyon süspansiyon yaptığını dile getiren Atun, aynı şeyin akaryakıt için de geçerli olduğunu belirtti.

2021 yılında aynı sorunun yine olduğunu söyleyen Atun, küresel salgının lojistik desteklerinin çok ciddi bozulduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının da çok ciddi tedarik sorunlarına neden olduğunu belirtti.

Almanya’daki akaryakıt sorununa da değinen Atun, Alman Kalkınma Bankası'ndan 15 milyon Euro’luk yatırım finansmanı ayrıldığını söyleyerek, yakıt stoku yapmak durumunda kaldıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.

Bölgede çok büyük bir daralma olduğunu ve devletten devlete çözüm yapılmasını istediklerini dile getiren Atun, daha önce de akaryakıt sorunu yaşandığını ve bunu deneyimleyerek çözdüklerini söyledi. Atun, sancılı bu dönemin geçeceğini ve bu düzenin yerine oturacağını belirtti.

Atun, 4 bin 5 bin tonluk yakıtın alınmasının ardından ülkenin bu bunalımdan çıkarılacağını kaydetti. Bölgede akaryakıt sıkıntısı olduğunu dile getiren Atun, bu tür uluslararası taşımaların çok ciddi çalışma gerektirdiğini belirterek, ülkenin karanlığa girmemesi için bu kararın verildiğini söyledi.

Öneri üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkındaki Yasa Önerisi oyçokluğuyla kabul edildi.

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