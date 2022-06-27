Barçın: AKSA borcuna sebep olanlar yargılanmakla mükelleftir

“KIB-TEK’in AKSA’ya olan borcuna sebep olanların yargılanmakla mükellef” olduğunu ifade eden CTP Milletvekili Barçın: “Neden yasa gücünde kararname değil de yasa önerisi yoluna gittiler biliyor musunuz? Çünkü Savcılık, devlete külfet yüklediğini söyledi, Anayasaya aykırı dedi.”

Ertuğrul SENOVA

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, “KIB-TEK’in AKSA’ya olan borçlarının devlet tarafından üstlenmesi” hakkındaki yasa önerisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barçın, “Vergilerimizle ödeme mükellefiyeti altına sokulduğumuz rakamlar dudak uçuklatan rakamlardır. Buna sebep olanlar yargılanmakla mükelleftir. CTP olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

“Savcılık ‘Anayasaya aykırı’ dedi, kararnameden öneriye çevrildi”

Konuyla alakalı “Yasa Gücünde Kararname” yerine, “Yasa Önerisi” yoluna neden gidildiğini açıklayan Barçın, şöyle devam etti:

“Çünkü Meclis hukukçumuz da dahil olmak üzere Savcılıktan gelen yetkililer, Anayasa’nın 112. Maddesine göre devlete bir külfet yüklemesi nedeniyle bütçede yer almayan bu borçlanmanın Anayasaya’ya aykırı olduğu ve yasa gücünde kararname ile bu borcun devlet borcu haline gelemeyeceğini ifade etti, bunu savcılık ve meclis hukukçumuz söyledi.”

KIB-TEK’in AKSA’ya olan borcunu iktidarın oylarıyla devlet üstleniyor