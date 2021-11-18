“Çalışmalar seçim kararından çok önce başladı”

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan YENİDÜZEN’e açıklamada bulunarak dün ortaya atılan ‘seçim öncesi 100 kişiye terfi’ iddialarını yalanladı.

Bu açıklamaları yapanları kınadığını söyleyen Erdoğan, bir terfi planı bulunduğunu ancak sayının da 21 olduğunu ve erken seçim kararından çok daha önce planlandığını ileri sürdü. Erdoğan konuyu şöyle anlattı: “Yapılan çalışma tamamen emekli çıkan kişilerin yerine yeni şube sorumlusu ve şube amiri koymak, kurumun işleyişini bozmamak için boşlukları doldurmak amacıyla yapılacaktır. Biz bununla ilgili çalışmayı altı ay önce başlattık. Seçim kararından çok önce eksikleri tespit ettik ve Yönetim Kurulu’ndan terfiler için izin aldık. Bahsi geçen sayı 21 kişilik bir sayıdır ve hiçbir şekilde dıştan atama söz konusu değildir. Zaten var olan çalışanlarımız arasından şube sorumlusu ve şube amiri seçerek bir terfi yöntemi uygulayacağız”.

“Yapılacak alımın siyasetle hiçbir alakası yoktur”

Yönetim Kurulu, Sendika ve Müdüriyetten oluşan bir terfi komitesi kurulduğunu ve bu çalışmanın ortaklaşa yapıldığını belirten Erdoğan, bunun siyasetle alakası olmadığının ve tamamen liyakatte dayalı bir seçim yapılacağının altını çizdi. Erdoğan, bunun aksini iddia edenleri ‘kurumun işleyişini engellemeye çalışmak ve kurumu yıpratmakla’ suçladı.