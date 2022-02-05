KIB-TEK: Genel kesinti var, anlayışınız için teşekkürler
KIB-TEK, KKTC genelinde 1.5 saatlik elektrik kesintileri yaşandığını duyurarak, "Anlayışınız için teşekkür ederiz" paylaşımında bulundu.
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KIB-TEK, KKTC genelinde 1.5 saatlik elektrik kesintileri yaşandığını duyurarak, "Anlayışınız için teşekkür ederiz" paylaşımında bulundu.
Paylaşımda kesintilerin yatırım eksikliği, arıza ve ihtiyaçtan kaynaklandığı belirtildi.
İşte KIB-TEK'in paylaşımı:
GENEL KESİNTİ- (KKTC GENELİ) (5 ŞUBAT 2022)
“KESİNTİLER YATIRIM EKSİKLİĞİ, ARIZA VE ARTAN İHTİYAÇTAN KAYNAKLANMAKTADIR”
Kesilen bölgeler yaklaşık olarak 1.5 saat süreyle kesik kalacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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