Kıb-Tek borcu olan abonelerini uyardı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Haziran dönemi ve öncesine ait 675 TL ve üzeri borcu bulunan abonelerinin elektriklerinin 7 Temmuz’da kesileceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Haziran dönemi ve öncesine ait 675 TL ve üzeri borcu bulunan abonelerinin elektriklerinin 7 Temmuz’da kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kurumla sözleşme yapan ve ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin de aynı tarihte kesileceği bildirildi.
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