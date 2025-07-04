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Kıb-Tek borcu olan abonelerini uyardı

Kıb-Tek borcu olan abonelerini uyardı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Haziran dönemi ve öncesine ait 675 TL ve üzeri borcu bulunan abonelerinin elektriklerinin 7 Temmuz’da kesileceğini duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Haziran dönemi ve öncesine ait 675 TL ve üzeri borcu bulunan abonelerinin elektriklerinin 7 Temmuz’da kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kurumla sözleşme yapan ve ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin de aynı tarihte kesileceği bildirildi.

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