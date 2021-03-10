KIB-TEK araştırma komitesi Meclis’te toplandı

Cumhuriyet Meclisi KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 09.30’da toplandı.

Rapor hazırlama sürecinin tartışılması gündemiyle toplanan komite, önerge sahibi olarak, Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın konuyla ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, bu konudaki görüşmelerine bir sonraki toplantıda devam edecek.