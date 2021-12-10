KIB-TEK 10 milyon dolar borçlandırılıyor

Bakanlar Kurulu kararına göre KIB-TEK iki farklı bankadan toplam 10 milyon dolar borçlandırılıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun akaryakıt ödemelerinde kullanılması amacıyla Yakındoğu Bank Ltd.'den yıllık %3. 95 faiz ile 3.000.000 USD ve K. İktisat Bankası Ltd.'den yıllık %5,50 faiz oranı ile 7.000.000 USD olmak üzere toplam 10.000.000 USD overdraft limiti kullanabilecek.