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“Keyfi bir şekilde ek mesai çalışıyor gibi gösterilmeleri insafsızlık”

“Keyfi bir şekilde ek mesai çalışıyor gibi gösterilmeleri insafsızlık”

Bengihan, sağlık çalışanlarının keyfi bir şekilde ek mesai çalışıyor gibi gösterilmesinin  ‘insafsızlık’ olduğunu belirtti.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığı olan ek mesai ödeneklerinin yapılmadığını ve yasal izin haklarının kullandırılmadığı belirterek, yılsonuna gelinmesine rağmen bu soruna çözüm bulunmamasını eleştirdi.  

Bengihan, sağlık çalışanlarının keyfi bir şekilde ek mesai çalışıyor gibi gösterilmesinin  ‘insafsızlık’ olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrasında çeşitli istihdamlar yapılmasına karşın yeni Pandemi hastanesine personel alınmadığının da altını çizen Bengihan, pozitif vaka sayısının arttığı bu günlerde, polikliniklerdeki yoğunluğu azaltmak için acilen tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bengiha, açıklmaısnda şu ifadelere yer verdi:

“Covid-19 pandemi sürecinde kendinin ve ailesinin sağlığını  büyük riske atarak  gecesini gündüzüne katıp fedakarca çalışan sağlık personeli ödüllendirilmesi gerekirken ne yazık ki yasal hakları dahi verilmiyor.

            Pandemi sürecinin tüm yükünü çeken, hem fiziken  hem de psikolojik olarak yıpranan sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığı olan ek mesai ödenekleri  ödenmezken yasal izin hakları da kullandırılmıyor. 2020 yılı içinde pandemi nedeniyle  sağlık çalışanlarının üç kez izinleri iptal edilmiştir. Sağlık çalışanlarının  mağduriyetlerinin giderilmesi için dafalarca Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşülmüş ve yıl sonu gelmiş olmasına  rağmen bu konuda hiçbir çözüm üretilmemiştir.

              Sağlık çalışanlarının büyük  fedakarlık göstererek  hizmet verdiği bu süreçte personel eksikliği nedeniyle zorunlu olarak ek mesai çalıştırılmasının bugün yerel bir gazetede   çalışanların keyfi bir uygulaması gibi lanse edilmesi kabul edilemez.

            Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçim kazanmak uğruna yüzlerce geçici işçi istihdamı  yapıldığı, hatta Sn Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçildikten sonra dahi başbakan imzası ile istihdam yaptığı halde   yeni yapılan pandemi hastanesine sağlık çalışanı istihdam edilmemesi gerçeği ortada  dururken  sağlık çalışanlarının keyfi bir şekilde ek mesai çalışıyor gibi gösterilmesi  insafsızlıktır.

            Ülkemizde pozitif vaka sayısının arttığı bu günlerde hem  hastanelerden  hizmet alan halkımızı hem de sağlık çalışanlarını korumak ve    sağlık sisteminin tamamen çökmesini önlemek   adına polikliniklerdeki yoğunluğu azaltmak için  acilen  tedbir alınması gerekmektedir. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                     

           

 

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