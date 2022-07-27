Kesinti yok, dava geri çekildi

Maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameye ilişkin görüşülecek olan dava sendikaların avukatları tarafından, 'kesintinin yürürlükten kaldırılmasıyla' yazılı olarak geri çekildi.

Maaşlarda kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptali ve durdurulması için sendikalar tarafından Anayasa Mahkemesi’nde dosyalanan dava bu sabah görüşülecekti.

“Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin iptali için açılan dava ve ara emri talebi kesinti kararının iptaliyle, sendika avukatları tarafından yazılı olarak geri çekildi.

Sendikaların Avukatı Öncel Polili de davanın geri çekileceğini ifade etti.

Sendikalar adına ortak basın açıklaması yapan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, "Anayasayı çiğnemeyi alışkanlık haline getirdiler" dedi.

Avukatların da eşlik ettiği açıklamada davanın geri çekileceği ifade edildi. Bıçaklı, "Sekiz gözümüzle üzerlerindeyiz. Aksi halde eylemlerimiz şiddetini arttırarak devam edecektir. Artık halkın psikolojisiyle oynamasınlar" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında söz alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise asgari ücret görüşmelerine de giderek, emekçilere destek göstereceklerini kaydetti.

Asgari ücretlinin hayat pahalılığı altında kalmaması için mücadele vereceklerini dile getiren Bengihan, "Sendikalar ne işe yarar diyenler bugünkü mücadelenin sonucunu burada görsün. Bu sendikalar olmasa hükümet istediği kesintisi yapacaktı. Aynı haklı mücadeleyi asgari ücret için de göstereceğiz. Sessizliğini sesi olacağız, sömürülmemeleri için mücadele vereceğiz" dedi.

Kararname iptali Resmi Gazete’de