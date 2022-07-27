Kararname iptali Resmi Gazete’de

Kamuda önce “kaynak yetersizliği” nedeniyle yapılacağı açıklanan, sonrasında da geri adım atılan maaş kesintisine yönelik kararnamenin iptali, Resmi Gazete’de yayımlandı.

26 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Dünya genelinde yaşanan Corona Virüs salgını ile birlikte günümüze kadar gelen sosyal ve ekonomik etkilerin devam etmesi, Rusya – Ukrayna savaşının Dünya ekonomisi üzerinde yaşattığı etkilerden ülke ekonomimizin etkilenmesi, döviz kurlarındaki artıştan kaynaklanan Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle ülke ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar ve bütçe imkânlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak her türlü maaş, onüçüncü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak olan kesintilerle ilgili kuralların belirlendiği amacıyla hazırlanan Yasa Gücünde Kararnamenin, ilgili ödemeler için kaynak bulunması sebebiyle yürürlükten kaldırılması ihtiyacı doğmuştur” denildi.