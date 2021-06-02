Kermiya’da geçişler başladı

Cumhurbaşkanlığı; Lokmacı dahil, tüm geçiş noktalarını Cuma günü açmayı hedeflediklerini açıklasa da YENİDÜZEN geçişlerin başladığını görüntüledi.

Kermiya geçiş noktasında Pazartesi gününden itibaren karşılıklı geçişlerin yapıldığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı, YENİDÜZEN’e geçişlerde Bakanlar Kurulu’nun pandemi koşulları çerçevesinde aldığı kararların uygulandığını resmi olarak açıkladı.

Elde edilen bilgiye göre; Kıbrıslı Türkler güneye geçişlerinde PCR test sonuçlarına ilişkin resmi belge ibraz etmeleri gerekiyor.

Güney’den kuzeye geçişlerde ise geçiş noktalarındaki muhaceret görevlileri hem PCR sonuçlarına ve hem de geçiş yapacak kişilerin ‘statüsüne’ bakıyor.

Buna göre; Kuzeye Kıbrıslı Rumlar ve 14 gün güneyde ikamet ettiğine dair resmi belge sunan yabancı uyruklu kişiler geçebiliyor.

Hatırlanacağı üzere; geçişlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından ise yapılan açıklamada Özel Temsilci Ergün Olgun, Lokmacı dahil, tüm geçiş noktalarını Cuma günü açmayı hedeflediklerini belirtmişi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin ise Pazartesi günü toplanamadığı, bu hafta içinde bir gün yeniden bir araya geleceği öğrenilmişti.