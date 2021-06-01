Çift aşılı turist hızlı testle gelebilecek

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, 4 Haziran’dan itibaren turistlerin tarifeli seferlerle gelmeye başlayacağını belirtti, “Ülkelerin risk durumu ve renk haritasına göre listesi yarın açıklanacak” dedi.



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar da bu bilgiyi doğruladı, üst komitenin ülkeleri risk grubuna göre belirlediğini ve detaylı açıklamanın Çarşamba günü duyurulacağını ifade etti.





“Çift aşı için barkot sistemi”

“Kırmızı ülkelerden gelecek olanlar karantina ya da kapalı turizm kapsamında olacak” diyen Turizm Bakanlığı Müsteşarı, bunun dışındaki ülkelerden gelecek “çift aşılı” turistlerin, kendi ülkelerinde yaptıracakları PCR testi sonrasında, kuzey Kıbrıs’a girişte ‘hızlı antijentest’le karantinasız giriş yapabileceğini belirtti.

Larnaka ya da Baf Havaalanı’ndan Kıbrıs’a gelenlerin de kontrol noktalarından kuzeye geçişlerinde benzer bir uygulama olacak.

Bir süre daha “kapalı turizm”’ uygulamasının süreceği, ancak, bu yönde tercih kullanan otellerin yerli ya da çift aşılı gelen turist alamayacağı ifade edildi. Aktunç, 10 Haziran’dan itibaren casinoların da açılacağını söyledi.

“Turistlerin Kıbrıs’tan Türkiye’ye geri dönüşlerinde, kendilerinden yeni test istenmemesi yönünde bir girişim yaptık, umarız olumlu sonuçlanacak” diyen Serhan Aktunç, Türkiye’nin Kıbrıs’ı “güvenli ülke” kabul etmesiyle bu uygulamanın da ülke turizmi için olumlu olacağını belirtti.



“Çift aşıyı okuyacak barkot sistemi”nin giriş noktalarına kurulması için sürecin biraz uzadığını anlatan Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, aşı konusunda herhangi bir ayırım olmadığını, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı aşılar yanı sıra Türkiye ve KKTC’de uygulanan tüm aşıların kabul edileceğini, bu yöndeki bilginin de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde verileceğini belirtti.

“Bütçede sıkıntı”



“Kıbrıs’ın güvenli bir turizm alanı olduğu yönünde büyük bir tanıtım kampanyası düşünülüyor mu” sorusuna Serhan Aktunç, pandemi koşulları nedeniyle, Turizm Tanıtma Fonu’nu kullanmakta sıkıntı yaşadıkları yönünde yanıt verdi.

Acentelerin tanıtıma başladığını, buna destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Aktunç, “Turizm tanıtma bütçesini kullanmak yönünde sıkıntı vardır, bunu sebebi pandemidir” dedi.



“Türkiye, İngiltere ve İsrail’den yoğun turist bekliyoruz”

“Kıbrıs’ın kuzeyinde ciddi bir potansiyel var, önemli de bir talep var” diyen Aktunç, özellikle de Türkiye, İngiltere ve İsrail’den turist beklendiğinin altını çizdi. Almanya, Rusya gibi ülkelerden de turist beklediklerini anlatan Aktunç, Türkiye üzerinden gelecek turistlerin, Türkiye ile ilgili ülke arasındaki uygulamayla bağlantılı olduğunu vurguladı. Aktunç, bu noktada Larnaka ve Baf Havaalanları’nın da bir alternatif oluşturacağını anımsattı.

“Yerli turizm istihdamı için fırsat var”



Aktunç önümüzdeki süreçle ilgili düşüncelerini ise şöyle özetledi:

“Turizm bu ülkeye para kazandırıyor ancak gelen paranın çoğu yurt dışına gidiyor, bunun sebebi çoğunlukla yabancı istihdamdır.”



“Şimdi yerli turizm istihdamı için fırsat var çünkü çok sayıda yabancı çalışan ülkeden ayrıldı. Burada psikolojik eşik, turizm sektöründe çalışmanın bir onur olduğunu hissettirmek ve çalışma koşullarını ileriye taşımaktır.”

“Otel, restoran ve cafelerde ciddi bir ara eleman sıkıntısı vardır, bunun için yerli istihdam istihdamı özendiren kampanyalar yapacağız.”

“Mutlu müşteri, mutlu çalışan temeliyle hareket edeceğiz, yerli istihdam politikamızı eğitimle de bütünleştireceğiz.”

“Turizmden gelen kaynağı tabana yaymak ekonomi için kaçınılmazdır. Toplumu arkasına almayan hiçbir hareket başarılı olmaz...”

“4 Haziran’dan itibaren hava ulaşımında da fiyatların düşmesini bekliyoruz.”



“Cruise turizmi

Cruise turizmi için Mağusa Limanı’nın altyapısında çalışma yaptıklarını da açıklayan Serhan Aktunç, 2022’yi hedeflediklerini belirtti, “Akdeniz’de dolaşan 300’e yakın küçük, bizim limanlarımıza da uygun Cruise gemisi var. Mağusa Limanı’nda güvenlik ve muhaceret sistemleri ile ilgili bazı yatırımlar gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra cruise için olumlu sonuç alacağımızı ümit ediyoruz.” dedi.

Bir diğer hedeflerinin de Lapta’da “Lambousa Krallığı”nı turizme kazandırmak olduğunu anlatan Aktunç, yeni ve alternatif turizm yatırımlarının şart olduğunu sözlerine ekledi.