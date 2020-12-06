Kendisiyle görüşmek istemedi tehdit etti

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet tehdidi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.Y., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Plevne olayla ilgili bulguları aktardı.

Plevne, zanlının "Şiddet tehdidi suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 5 Aralık tarihinde kendisi ile görüşmediği gerekçesi ile eski kız arkadaşının çalışmakta olduğu iş yerine giderek söz konusu kadını şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının yapılan şikayet üzerine tutuklanarak telefonunda yapılan incelemede sosyal medya mesajlarında söz konusu kadına hitaben tehdit ve şantaj içerikli mesajlar olduğunu belirterek soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu telefon incelenmesinin devam ettiğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.