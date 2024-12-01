"Kendinize güvenin, her ne olursa olsun dürüstlük ve vicdan çerçevesinden ayrılmayın"

Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sabırlı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tarih Öğretmeni olmak isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Fazla düşünmek

Kayıtsız kalamadığım şey… Bulunduğum ortamda yalan söylenmesi

En büyük pişmanlığım… Ülkeme yaptığım yatırım.

En büyük sevincim… Sağlıklı bir hayatımın olması

Hayatımın dönüm noktası… 17 Temmuz 2021 tarihinde, hayata geçirmiş olduğum işletmem.

Beni en çok etkileyen yazar…Dan Brown

Başucumdaki kitap… “Hayvanlardan Tanrılara”

En keyif aldığım müzik… Anadolu Rock

En son izlediğim film… Dark Tower

Kendim için son aldığım şey… Bir bardak kahve

Dolabımdaki en gereksiz şey… Küçülen gömlekler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak Bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusal yapım

Kendimde beğendiğim özellik.. Aklımı ve bilincimi doğru kullanabilmem

Olmasa da olur… Televizyonlar

Olmazsa olmaz… Mutluluğumuza ve başarımıza sevinebilecek insanlar.

En iyi yaptığım yemek… Kremalı, Kurutulmuş Domatesli ve Tavuklu Makarna.

Hayalimdeki dünya… Saygının, sevginin, aklın, bilincin ve sağlıklı bir hayatın hüküm sürdüğü, haksız rekabetin olmadığı, maddi kaynakların adil bir şekilde ulaşılabilir olacağı modern bir dünya hayal ediyorum.

Aşk benim için… Mutluluğu Saygı ve Sevgi Çerçevesinde Paylaşmak Demektir

Onunla çok tanışmayı isterdim… Martin Luther King

Görmek istediğim yer… Japonya

Mutlaka yapmak istediğim… Asya Kıtası İle Başlayan Bir Gezgin Rotasını Deneyimlemek.

Son olarak söylemek istediklerim… "Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır." Kendinize güvenin, her ne olursa olsun dürüstlük ve vicdan çerçevesi içerisinden ayrılmayın.









