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"Kendinize güvenin, her ne olursa olsun dürüstlük ve vicdan çerçevesinden ayrılmayın"

"Kendinize güvenin, her ne olursa olsun dürüstlük ve vicdan çerçevesinden ayrılmayın"

"Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır." Kendinize güvenin, her ne olursa olsun dürüstlük ve vicdan çerçevesi içerisinden ayrılmayın.

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Sonay DEMİRPENÇE

 

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sabırlı

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tarih Öğretmeni olmak isterdim.

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Fazla düşünmek

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Bulunduğum ortamda yalan söylenmesi

 

En büyük pişmanlığım…  Ülkeme yaptığım yatırım.

 

En büyük sevincim…  Sağlıklı bir hayatımın olması

 

Hayatımın dönüm noktası…  17 Temmuz 2021 tarihinde, hayata geçirmiş olduğum işletmem.

 

Beni en çok etkileyen yazar…Dan Brown

 

 Başucumdaki kitap…  “Hayvanlardan Tanrılara”

 

En keyif aldığım müzik…   Anadolu Rock

 

En son izlediğim film…  Dark Tower

 

Kendim için son aldığım şey… Bir bardak kahve

 

 Dolabımdaki en gereksiz şey…  Küçülen gömlekler

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye…   Uçak Bileti

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusal yapım

 

Kendimde beğendiğim özellik.. Aklımı ve bilincimi doğru kullanabilmem

 

Olmasa da olur…  Televizyonlar

 

Olmazsa olmaz…  Mutluluğumuza ve başarımıza sevinebilecek insanlar.

 

En iyi yaptığım yemek… Kremalı, Kurutulmuş Domatesli ve Tavuklu Makarna.

 

Hayalimdeki dünya…   Saygının, sevginin, aklın, bilincin ve sağlıklı bir hayatın hüküm sürdüğü, haksız rekabetin olmadığı, maddi kaynakların adil bir şekilde ulaşılabilir olacağı modern bir dünya hayal ediyorum.

 

Aşk benim için…   Mutluluğu Saygı ve Sevgi Çerçevesinde Paylaşmak Demektir

 

Onunla çok tanışmayı isterdim…  Martin Luther King

 

Görmek istediğim yer… Japonya

 

Mutlaka yapmak istediğim…  Asya Kıtası İle Başlayan Bir Gezgin Rotasını Deneyimlemek.

 

Son olarak söylemek istediklerim… "Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır." Kendinize güvenin, her ne olursa olsun dürüstlük ve vicdan çerçevesi içerisinden ayrılmayın.

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