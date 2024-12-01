"Kendinize güvenin, her ne olursa olsun dürüstlük ve vicdan çerçevesinden ayrılmayın"
"Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır." Kendinize güvenin, her ne olursa olsun dürüstlük ve vicdan çerçevesi içerisinden ayrılmayın.
Sonay DEMİRPENÇE
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sabırlı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tarih Öğretmeni olmak isterdim.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Fazla düşünmek
Kayıtsız kalamadığım şey… Bulunduğum ortamda yalan söylenmesi
En büyük pişmanlığım… Ülkeme yaptığım yatırım.
En büyük sevincim… Sağlıklı bir hayatımın olması
Hayatımın dönüm noktası… 17 Temmuz 2021 tarihinde, hayata geçirmiş olduğum işletmem.
Beni en çok etkileyen yazar…Dan Brown
Başucumdaki kitap… “Hayvanlardan Tanrılara”
En keyif aldığım müzik… Anadolu Rock
En son izlediğim film… Dark Tower
Kendim için son aldığım şey… Bir bardak kahve
Dolabımdaki en gereksiz şey… Küçülen gömlekler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak Bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusal yapım
Kendimde beğendiğim özellik.. Aklımı ve bilincimi doğru kullanabilmem
Olmasa da olur… Televizyonlar
Olmazsa olmaz… Mutluluğumuza ve başarımıza sevinebilecek insanlar.
En iyi yaptığım yemek… Kremalı, Kurutulmuş Domatesli ve Tavuklu Makarna.
Hayalimdeki dünya… Saygının, sevginin, aklın, bilincin ve sağlıklı bir hayatın hüküm sürdüğü, haksız rekabetin olmadığı, maddi kaynakların adil bir şekilde ulaşılabilir olacağı modern bir dünya hayal ediyorum.
Aşk benim için… Mutluluğu Saygı ve Sevgi Çerçevesinde Paylaşmak Demektir
Onunla çok tanışmayı isterdim… Martin Luther King
Görmek istediğim yer… Japonya
Mutlaka yapmak istediğim… Asya Kıtası İle Başlayan Bir Gezgin Rotasını Deneyimlemek.
Son olarak söylemek istediklerim… "Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır." Kendinize güvenin, her ne olursa olsun dürüstlük ve vicdan çerçevesi içerisinden ayrılmayın.