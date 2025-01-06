“Kendilerini bağlar, partilerinin iç meselesi”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, koalisyon ortağı YDP’nin genişletilmiş Parti Meclisi toplantısından çıkan “hükümetten çekilelim” kararına ilişkin “kendilerini bağlar, parti içi meseledir” yorumunu yaptı. Ünal Üstel, ana muhalefet CTP’nin konuyla ilgili ısrarlı eleştirileri üzerine yaptığı açıklamasında, “YDP’nin yaptığı açıklamalar kendilerini bağlar. O partisinin iç meselesidir. Ama YDP başkanı burada, hükümet sıralarında oturuyor. Bizimle hükümet etmeye devam ediyor” dedi. Üstel, “Kendi partisinde yaptığı toplantılarda yaptığı açıklamalar o doğrultuda. Bir şey varsa da YDP burada açıklamasını yapar” şeklinde konuştu. YDP’nin genişletilmiş Parti Meclisi toplantısı, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşmiş ve “hükümetten çekilme” yönünde tavsiye nitelikli karar üretti. Söz konusu tavsiyenin, önümüzdeki günlerde parti meclisinde görüşülecek.