“Kendilerine yan baktıkları” gerekçesiyle iki kişiyi darp ettiler

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde “kendilerine yan baktıkları” gerekçesiyle iki kişiyi darp eden ve alkollü oldukları tespit edilen zanlılar K.D, A.T. ve H.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Akacan, mahkemede olayın detaylarını anlattı. Akacan, bugün saat 01.15 sıralarında Girne'de park alanında, zanlılar K.D. 180 mlgr, A.T. 212 mlgr ve H.A. 171 mlgr alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, Kadreddin Koç ve Yavuz Buğra Tüken ile başlayan tartışma sonucu her iki kişiyi de darp ettiklerini belirtti.

Polis, zanlılar tarafından aldıkları darbeler neticesinde Kadreddin Koç'un beyin kanaması, Yavuz Buğra Tüken’in ise burun ve kaburga kemiklerinin kırıldığını ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Cerrahi Servisi’nde tedavi gördüğünü, 3 zanlının ise tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, müşteki Koç'un hayati tehlikesi devam ettiğinden zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.