Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Kıbrıs'ta federasyon temelinde bir çözüm modelinin şart olduğunu, bu temelde müzakerelerin sonuç odaklı bir şekilde yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

CTP Gençlik Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Kendi adımıza bir gelecek görememekten ve kendi yurdumuzda göçe zorlanmaktan bıktık usandık! Yeter artık! Şimdi harekete geçme zamanı" ifadeleri kullanıldı.

CTP Gençlik Örgütü'nden yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk gençliği için artık sona geldik. Ayaklarımızın üzerinde duramamaktan, kendi adımıza bir gelecek görememekten ve KENDİ yurdumuzda göçe zorlanmaktan bıktık usandık! Yeter artık! CTP Gençlik Örgütü olarak Kıbrıs Türklerini Dünya ile buluşturmak ve öngörülebilir bir gelecek yaratmak için tüm taraflara bir mesajımız var: ‘ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI’. Adil, kalıcı, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon modelinde sonuç odaklı müzakere sürecinin bir an önce başlatılması esastır. Mesajımız net: "HAREKETE GEÇME ZAMANI"