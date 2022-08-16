Kemja Cafe Bar Restoran’da yeni soluk

Lefkoşa Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren Kemja Cafe Bar Restoran bundan böyle “meyhane” konsepti ile de hizmet vermeye başladı.

Hafta içi ve hafta sonu canlı müzik yapılan ortamında müşterilerini ağırlayan Kemja Cafe Bar Restoran’da yeni başlayan “meyhane geceleri” yoğun ilgi görüyor.

Kemja Cafe Bar Restoran İşletmecisi İş İnsanı Kemal Aykutlu, gündüz kafe bar ve restoran olarak yıllardır hizmet verdiklerini ifade ederek yeni dönemde müşterilerinden gelen talepleri karşılamak adına farklı bir konsepte, meyhane olarak da çalışmaya başladıklarını ve yoğun ilgi gördüklerini kaydetti.

Aykutlu “Lefkoşa Yenişehir bölgesinde Tütün Fabrikası yanında bulunan Kemja Cafe Bar Restoran’da rezervasyon yapmak isteyen müşterilerimiz 533 863 02 27 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilirler” dedi.