Kediyi vahşice katleden kişi tutuklandı

Son günlerde sosyal medyada gündem olan, "küçük baş hayvanlarına zarar verdiği" iddiasıyla bir kediyi canice katleden 43 yaşındaki M.Ş. tutuklandı. Polisten yapılan açıklamada Yarköy'de meydana gelen olayla ilgili söz konusu şahsın "Hayvan Refahı Yasasına Aykırı Harekette Bulunmak" suçu üzerine tutuklandığı belirtildi. Cuma günü meydana gelen olayın, polisin bilgisine Pazar günü getirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24.11.2023 tarihinde, Yarköyde, M.Ş.(E-43), kendisine ait küçükbaş hayvan ağılı içerisinde, yeni doğan kuzularına zarar verdiği gerekçesi ile tilkiler için hazırlamış olduğu düzeneğe yakalanan bir kediyi, vahşice telef ettikten sonra fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından yayınlamıştır. Olayın 26.11.2023 tarihinde, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."