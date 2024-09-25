Kazaya karışan diğer aracın şoförü de tutuklandı

Haspolat’ta meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili, “tehlikeli sürüş” yaptığı gerekçesiyle, kazaya karışan diğer araç sürücüsü de tutuklandı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detaylar aktaran polis, 22 Eylül tarihinde saat Haspolat'ta kiralık araç ile kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde anayola giriş yapan M.K. isimli zanlının S.H. yönetimindeki kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan kiralık araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip iç organ yaralanmasından dolayı ameliyata edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu incelenen kamera görüntüleri ve alınan ifadeler sonucu kamyonet sürücüsü S.H.’nin de tehlikeli mahalde araç geçtiğini ve dikkatsiz sürüş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, Pınar Kaya’nın entübe durumunda çıktığını ancak iç organ yaralanması nedeniyle durumunun ağır olduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı M.K.’nin avukatı, zanlının psikolojik açıdan durumunun kötü olduğunu, yaralanan şahsın kız kardeşi olduğunu, bu nedenle durumunun kötü olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Zanlı S.H.’nin avukatı da zanlının kalp hastası olduğunu belirterek, doktor kontrolü talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.