Kaza yapıp, olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nda 14 Ağustos günü dikkatsizliği sonucu 20 yaşındaki yaya Muhammed Abdullah'a çarpan ve kaza yerinden kaçtığı için kimliği belirlenemeyen sürücünün 41 yaşındaki Münevver Gürler olduğu tespit edildi.

Polis, kazaya sebebiyet veren GY 322 plakalı aracın sürücüsü olan Gürler'in tutuklandığını açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nda 14 Ağustos günü saat 00.15 sıralarında Gazimağusa istikametine doğru kullanan giden Demirhan'da dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda yol kenarında aynı istikamete doğru yaya olarak yürüyen 20 yaşındaki Muhammed Abdullah'a çarpıp durmayarak aracı ile olay yerinden ayrılmıştı.

Olay sonrası yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştu.