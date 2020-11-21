Kaza yapınca ehliyetsiz, alkollü ve sigortasız araç kullandığı anlaşıldı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası Trafik Polislerinin yaptığı tespitte zanlı S. T. M.'nin ehliyetsiz, alkollü ve sigortasız araç kullandığının anlaşılması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vahit Bakkal olayla ilgili bulguları aktardı. Bakkal 20.11.2020 tarihinde gece saat 22:00 sularında ehliyetsiz, alkollü ve sigortasız araç kullanan S. T. M.'nin, önündeki araca arkadan çarptığını ifade etti. Lefkoşa'da Dr.Fazıl Küçük Buvarı üzerinde meydana gelen kaza, ZMU 147 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru 210 mil. alkollü içki tesiri altında kullanan Gönyeli'de sakin zanlı S. T. M.'nin dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete seyreden Hamitköy'de sakin Sokipriye Abiye Amachree yönetimindeki ZRZ046 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Polis kaza sonucu yaralanma olmadığını ancak zanlı S. T. M.'nın yapılan kontrolde ehliyetsiz, 210 promil alkollü ve sigortasız araç kullandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın henüz yeni başladığını alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.