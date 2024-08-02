Kaynak yaptığı sırada dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten düştü
Arapköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinde dün meydana gelen "iş kazasında" 62 yaşındaki Mamezarip Kurbanov yaralandı.
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Arapköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinde dün meydana gelen "iş kazasında" 62 yaşındaki Mamezarip Kurbanov yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında Arapköy’de faaliyet gösteren bir şirkete ait atölyede çalışan 62 yaşındaki 62 yaşındaki Mamezarip Kurbanov kaynak yaptığı sırada
dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü.
Olay sonrası omurgası kırılan Kurbanov, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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