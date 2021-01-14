KAYNAK BİTTİ, YOL DURDU

Fehime ALASYA

Alsancak – Lapta bölgesinin yıllardır beklediği 13 km’lik çift şerit yolda çalışmalar durdu. Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, projenin ikinci etabındaki çalışmaların üç aydır Bakanlar Kurulu’na girmesini beklediklerini, yolun devamıyla ilgili karar ve ek bütçeyi bir türlü aldıramadıklarını belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan elde edilen bilgi ise çalışmaların ‘bürokrasiye’ takıldığı yönünde oldu.

Birinci etap için 10 Milyon TL’lik kaynak ayrıldığını anlatan Ataser, 14 Milyon TL’ye daha ihtiyaç duyulduğunu ifade etti, yolun aydınlatma, kanalizasyon çemberlerindeki giriş çıkışlarda büyük tehlikeler barındırdığını anlattı.

Bu yol için hızla çalışma başlatılması gerektiğine değinen Ataser, “10 Milyon TL’lik kaynak ile projenin ilk etabına başlayın, gerisini de sağlayacağız dediler ama hükümet değişikliği, Bakanlar Kurulu’nun toplanamaması, toplandığında bu konunun ele alınamaması nedeniyle çalışmalar durdu.” dedi.

Bölgedeki bir diğer Belediye Başkanı olan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da finans sıkıntısından dolayı işlerin durduğunu belirterek, ülke siyasetindeki manevralar nedeniyle hem belediyeler hem de halkın mağdur olduğunu anlattı.

Yetki ve bütçe bekleniyor…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgide ise ‘bürokrasiden kaynaklı gecikmeler yaşandığı’, çalışmaların bu nedenle aksadığı ifade edilirken, bu sıkıntıların giderilmesiyle çalışmaların devam edeceği kaydedildi. Bakanlık tarafından, YENİDÜZEN’e konuyla ilgili detaylı bilginin ilerleyen günlerde aktarılacağı belirtildi.

Yol yapım çalışmalarını yürüten firma Tüfekçi Group Direktörü Hüseyin Tüfekçi de birinci etaptaki çalışmaların nerdeyse tamamlandığını, projenin devamı için Kara Yolları Dairesi’nin yetkilendirilmesi ve bütçe açılmasını beklediklerini belirtti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Ülkedeki siyasi manevralar bitmiyor, halk da belediyeler de mağdur”

Bütçe görüşmelerinin beklendiğini kaydeden Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, ihale için bütçe onayına ihtiyaç duyulduğunu, finanstan dolayı işlerin durduğunu belirtti.

Bütçeden onay beklendiğini dile getiren Aktuğ, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Aktuğ, bu duruma sert tepki gösterdi: “Bu ülkedeki siyasi manevralar bitmek bilmiyor, her gün farklı bir gündem ile uyanıp, farklı bir gündem ile günü tamamlıyoruz, bu nedenle önce halk ardından belediyeler mağdur oluyor. Bizim de yaşadığımız olay tam da budur.” dedi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“10 Milyonluk bütçeyle bu aşamaya gelebildik, 14 Milyona daha ihtiyaç var”

Çalışmaların bir aya yakın bir süredir durduğunu kaydeden Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, 14 Milyon TL’lik ek kaynağa ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ataser, “10 Milyon TL’lik kaynak ile projenin ilk etabına başlayın, gerisini de sağlayacağız dediler ama hükümet değişikliği, Bakanlar Kurulu’nun toplanamaması, toplandığında bu konunun ele alınamaması nedeniyle çalışmalar durdu. İlk etapta 10 milyonluk bir bütçe ayrılmıştı, bu aşama ya kadar gelebildi. ” dedi.

En erken zamanda bu kaynağın sağlanması ve yoldaki yarım kalan çalışmaların tamamlanması gerektiğinin altını çizen Ataser, yolun tehlikeli olduğunu savundu.

Ataser, “Gece aydınlatma yok, orta refüj yok, kaldırım yok, çemberlere bağlantı yolları yapılmadı, çemberlerde de aydınlatma yok, bazı yerlerde 2.kat asfaltları dökülmedi, insanlar kaldırım olmadığı için yol içinde yürüyorlar, yol tehlike arz ediyor.” şeklinde konuştu.

“Sesimizi duyun artık, bitirelim bu yolu”

Sosyal medya hesabından da bu duruma tepki gösteren Ataser, paylaşımıyla ‘Sesimizi duyun artık’ diyerek hükümetteki yetkililere seslendi.

Ataser, paylaşımında; “Artık bitirelim bu yolu: Üç ay var Bakanlar kuruluna girmesini beklediğimiz yolun devamıyla ilgili karar ve ek bütçeyi bir türlü aldıramadık. Yolumuz daha tehlike bir duruma geldi. Merkezi hükümetten isteğimiz bu konuda hızlı karar verip yolumuza planladığımız şekilde devam edilmesidir. Sesimizi duyun artık” dedi.

Tüfekçi Group Direktörü Hüseyin Tüfekçi:

“Kara Yolları Dairesi’nin yetkisi yok, yetki verilmesini ve bütçe açılmasını bekliyoruz”

Ön görülen projenin ihaleye çıkılan kısmında yavaş yavaş sona doğru gelindiğini belirten Tüfekçi Group Direktörü Hüseyin Tüfekçi, bütçe açılmadığı için işleyişin devam etmediğini belirtti.

Tüfekçi, projedeki son durum bu hafta Bakanlar Kurulu’na konulacakmış. Kara Yolları Dairesi’nin de projeye devam etme yetkisi ve bütçesi yok, Maliye’den ve Ulaştırmadan yetki alması gerek.” dedi.

Projede ilk etaptaki planın dışında ilave işler de çıktığını anlatan Tüfekçi, altyapı, drenaj, aydınlatma, ek çember yapımı gibi bazı ilave işlerin çıktığını, projenin devam etmesi için bunlarla ilgili yetki alınması gerektiğini belirtti.

Devletin Karayolları Dairesi’ne yetki vermesi gerektiğini ifade eden Tüfekçi, yetki alınması durumunda başlatılan çalışmaların kısa sürede bitirilebileceğini dile getirdi.

Projede ilk etapta Yeşiltepe kavşağına kadar olan kısmın bulunduğunu anlatan Tüfekçi, buradaki çalışmaların büyük bir bölümünün yapıldığını söyledi.