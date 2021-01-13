“Alsancak- Lapta yolunu tamamlayın”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak- Lapta yolu projesinin tamamlanmasından dolayı bölge trafiğinin daha tehlikeli bir hal aldığını belirterek, hükümete projenin tamamlanmasına yönelik kararları ivedilikle alma çağrısında bulundu.

Alsancak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ataser, son üç aydır, Alsancak-Lapta Yolu projesinin tamamlanmasına imkân tanıyacak gerekli Bakanlar Kurulu kararların ve ek bütçenin onaylanmasını beklediklerini ancak bu konuda herhangi bir gelişme kaydedilmediğini söyledi.

Hükümete, projenin tamamlanması için gerekli kararları atma çağrısında bulunan Ataser şöyle konuştu:

“Artık bitirelim bu yolu: üç ay var Bakanlar Kuruluna girmesini beklediğimiz yolun devamıyla ilgili karar ve ek bütçeyi bir türlü aldıramadık. Yolumuz daha tehlike bir duruma geldi. Merkezi hükümetten isteğimiz bu konuda hızlı karar verip yolumuza planladığımız şekilde devam edilmesidir. Sesimizi duyun artık.”

Fotoğraf: ARŞİV