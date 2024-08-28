Kayıtsız işçi çalıştıran şahsa yasal işlem

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 21.00 sıralarında Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde yapılan devriye sırasında, yaya olarak tespit edilen M.B.’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı ve ikamet izni olmadan yaşadığı belirlendi.

Polis tarafından yapılan ileri soruşturmada, M.B.'nin çalışma izni olmadan tarım işçisi olarak E.Ö. (K-49) tarafından çalıştırıldığı ortaya çıktı.

İkamet izinsiz olarak tespit edilen M.B. tutuklanırken, çalışma izni bulunmayan işçiyi çalıştıran E.Ö.'ye Çalışma Dairesi tarafından idari para cezası kesildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.