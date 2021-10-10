‘Kayıtsız’ doktordan dudak büyütme operasyonu: 1 tutuklu

Gönyeli’de, Tabipler Birliği’ne kayıtlı olmamasına rağmen tıbbi malzeme kullanarak dudak büyütme operasyonu yaptığı tespit edilen zanlı M.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Süleyman Açıklamada 9 Ekim saat 15.15 sularında, Gönyeli’de misafir olarak ikamet eden zanlı M.K’nin Tabipler Birliği'ne üye olmadığı halde tıbbi malzemeler kullanarak müşteri olarak konu adreste bulunan N.A.F.A'ya dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği esnada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Söz konusu ev içerisinde tıbbi müdahalelerde kullanıldığı tespit edilen birçok malzemenin bulunup emare olarak alındığı da bildirildi. Zanlının aynı gün tutuklandığı, soruşturma esnasında bazı sözlü beyanlarda bulunduğu da polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis zanlının cep telefonunun incelenmesi, ayrıca M.K’nin ülkesi Rusya’da doktor olduğu yönünde beyanlarda bulunması ve bu beyanların araştırılması gerektiğini söyleyerek, zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.