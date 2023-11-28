Kayıp Mustafa Mulla Hüseyin 1 Aralık’ta toprağa verilecek

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları sonucu, Trulli köyündeki bir kuyuda yürütülen kazıda bulunan 1963 kaybı Mustafa Mulla Hüseyin için 1 Aralık Cuma Günü devlet töreni düzenlenecek.

DNA testleriyle Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimliklendirilen Mustafa Mulla Hüseyin için Cuma saat 10.00’da Gazimağusa’da Canbulat Şehitliği’nde ailesi ve devlet tarafından askeri cenaze töreni yapılacak.

1936 doğumlu evli ve iki çocuk babası Hüseyin, 27 Aralık 1963’te Larnaka’ya akaryakıt almaya gitmiş ve bir daha geri dönmeyerek “kayıp” olarak bildirilmişti.

Kayıp çalışmalarında, şimdiye kadar Kıbrıs’taki her iki toplumdan 1.036 kayıp kişinin kimliği tespit edilerek cenaze töreni için ailelerine teslim edildi.