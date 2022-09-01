Kavşak 2 Operasyonu: 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

Lefkoşa – Gaziköy yolu üzerinde gerçekleştirilen “Kavşak 2 Operasyonu” kapsamında tutuklanan Y.S. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, sabıka dosyasında benzer suçlar bulunduğundan, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede, zanlının, “Kanunsuz uyuşturucu madde” ile “Uyuşturucu Alma, Verme ve Tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu aktaran polis memuru Kaan Kurtbir, Y.S’nin soygun suçundan mahkûm olup, şartlı tahliye ile çıktığını ve 17 Haziran tarihinde uyuşturucu suçundan yakalanıp, teminata bağlandığını; ayrıca askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan üç ayrı sabıkası olduğunu belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde benzer suçları işleyebileceğinden tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Neler yaşanmıştı?

22 Ağustos’ta Narkotik ekibi tarafından gerçekleştirilen “Kavşak 2 Operasyonu” a kapsamında polis, Lefkoşa-Gaziköy anayolunda zanlının aracını şüpheli görmüş ve operasyon sırasında yaşananlar sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Zanlının kullandığı aracın arka koltuğunda 0 gram ağırlığında kokain ile 40 gram hintkeneviri uyuşturucu madde ile 150 Euro ve 3 bin TL nakit para bulunmuştu. Zanlının evinde yapılan aramada ise, avlusundaki boş oda içerisinde 89 gram ağırlığında hintkeneviri ile iki ayrı poşette 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında zanlı, söz konusu maddeleri Mağusa’daki H.Ç.C. isimli şahısın aracılığıyla, Kıbrıs’ın güneyinde yaşam süren F.K. isimli şahsın gönderdiğini itiraf ettiği ortaya çıkmıştı.