Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kavga ederek birbirlerinin burnunu kırdılar
Kavga ederek birbirlerinin burnunu kırdılar

Kavga ederek birbirlerinin burnunu kırdılar

Gemikonağı’nda kavga eden 22 yaşındaki iki genç, bir birinin burun kemiğini kırdı. Polis, şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

A+A-

Gemikonağı’nda kavga eden 22 yaşındaki iki genç, bir birinin burun kemiğini kırdı. Polis, şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıkladı.

Gemikonağı’nda, 15 Haziran saat 03.00 sıralarında E.Y.Ş (E-22) ve M.A.(E-22), aralarında yaşanan tartışma sonucu birbirlerinin yüzüne yumruk atarak kavga etti.

Kavga sonucu burun kemikleri kırılan bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Etiketler :