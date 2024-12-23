KAÜ ve Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden çocuklar yararına kermes

Lefke Yardım ve Halk Derneği (LYD) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) iş birliğinde, Alayköy Kampüsü’nde çocuklar yararına “Yardımlaşma Kermesi” düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre kermesten elde edilen gelir, projenin ikinci aşaması olan “Yeni Yıla Merhaba” etkinliği için kullanılacak. Bu etkinlik kapsamında 25 Aralık'ta Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu iş birliği ile 50 çocuğun ayakkabı ile kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak.

Kermes LYD Genel Başkanı ve KAÜ Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Üyesi Dr. Emel Yılmaz’ın yürüttüğü İletişim Becerileri dersinin öğrencileriyle birlikte organize edildi. Kermeste, Lefke İlçesi’ndeki kadın üreticilerin zembil, lapta, lefkara ve yonca işlerinden oluşan el sanatları ürünleri sergilendi. Dr. Emel Yılmaz, bu etkinliğin KAÜ öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulamaya dökme fırsatı sunduğunu belirtti. Yılmaz, Kıbrıs’a özgü el sanatlarının kampüse taşınmasının, kültürel mirasın korunması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.