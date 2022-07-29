KAÜ, çalışanlar için akşam dersleri açıyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), çalışanlar için beş farklı bölümde akşam dersleri açılacağını duyurdu. Akşam eğitimi verilecek bölümler ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme Yönetimi, Aşçılık, Podoloji ile İlk ve Acil Yardım olarak duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre KAÜ Genel Sekreteri Doç Dr. Alp Karaca, çalışan fakat aynı zamanda eğitim hayatına devam etmek isteyenler için akşam dersleri açılacağını bildirdi. Karaca, adayların detaylı bilgi için Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarından veya 05488841111 numaralı telefona ulaşabileceğini belirtti.