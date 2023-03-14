Karpaz’da trafik kazası

İskele-Karpaz anayolunda meydana gelen trafik kazasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf AK, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralanan Ak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis’ten yapılan açıklama şöyle:

14.03.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İskele- Karpaz Anayolu'nun 23-24'üncü kilometreleri arasında, Kurtuluş-Ergazi çemberi yakınında, Yusuf AK (E-53) yönetimindeki GE 690 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçmiş ve bir takla attıktan sonra sağ yan tarafı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yusuf AK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.