Karpaz'da karaya vurmuş ölü bebek minke balinası

Karpaz açıklarında kıyıya vurmuş bebek balina bulundu. Taşkent Doğa Parkı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yaklaşık 3 metre boyunda yeni doğmuş ve/veya daha meme emecek yaşta olduğu tahmin edilen ölü bebek Minke balinası karaya vurmuş halde bulundu.

Dişsiz balina türlerinden olan Minke balinaları Akdeniz'de ender olarak görülüyor. Yetişkinleri 8-9 metre ve yaklaşık 9ton'a kadar ulaşabiliyor. Bu hayvan da Kıbrıs adasının ilk Minke Balina karaya vurma olayı olarak kayıtlara geçti.

Ölü bebek balina duyarlı vatandaşlardan gelen ihbar üzerine DoğaPark ekiplerinin saatlerce süren özverili çalışması ve bölgeden temin edilen destek ile Merkeze getirilmek üzere teslim alındı.

Hayvanın çürümekte olduğu gözlemlendiğinden kesin ölüm sebebinin belirlenmesi hayvanın bozulma durumundan dolayı zor görülüyor. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz...