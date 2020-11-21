Karpaz’da Covid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi

Dipkarpaz’da bugün Rum okulundaki bir öğretmen ve bir de hademenin Covid-19 testi pozitif çıktı. İki pozitif vakanın ardından yapılan temaslı tarama testlerinde aralarında Kıbrıslı Rum öğrencilerin de bulunduğu 5 kişide daha Covid-19 tespit edildi. Dünden bugün akşamüzerine dek Dipkarpaz’da 7 Covid-19 vakasının görülmesi bölgede tedirginliğe neden oldu.

Okulda pozitif çıkan vakalardan birinin bölgede işletmesi olduğu ve bu nedenle çok sayıda temaslısı olabileceği ihtimali de bölgedeki tedirginliği arttırdı. Bölgedeki gelişmeleri YENİDÜZEN’e aktaran Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, önceki günden düne kadar bölgede yaklaşık 120 kişiye test yapıldığını, toplamda 7 kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti. Coşkun, Covid-19 tespit edilen tüm vakaların Kıbrıslı Rum olduğunu kaydetti.

Okulun tedbir amaçlı bir süre eğitime tamamen kapandığını ifade eden Coşkun, temaslıların takibinin yapıldığını kaydetti.

Pozitif çıkan 5 vakanın güneyde tedavi görmeyi talep ettiği için polis eşliğinde güneye geçirildiğini anlatan Coşkun, iki kişinin ise Girne’de karantina otelinde olduğu belirtti.

Köy kahveleri kapatıldı

Bölgede tedbir amaçlı ilk etapta köy kahvelerini kapattıklarını kaydeden Coşkun; “48 saat geçince yeniden toplu test talep edeceğiz. Bu arada kamera görüntüleriyle de söz konusu işletmeye giren insanları tespit etmeye çalışıyoruz.” dedi.