Karpaz'da 17 mülteci bulundu

Karpaz bölgesinde Derince ve Avtepe arasındaki Taşlıca sahilinde bugün saat 17.30 sıralarında 6’sı çocuk, 4’ü kadın ve 7’si yetişkin erkek olmak üzere toplam 17 mülteci tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; sığınmacıları taşıyan tekne Taşlıca sahilinde karaya oturmuş halde bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.