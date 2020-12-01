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Karpaz'da 154 PCR sonucu: Hepsi negatif

Karpaz'da 154 PCR sonucu: Hepsi negatif

Coşkun, 154 test sonucunda negatif çıktığını söyleyerek endişe edilecek bir durum olmadığını açıkladı.

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Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, sosyal medya hesabından dün Karpaz bölgesinde 154 PCR testinin yapıldığını duyurdu.

Coşkun, 154 test sonucunda negatif çıktığını söyleyerek endişe edilecek bir durum olmadığını açıkladı. Tedbiri elden bırakmak gerektiğini ifade eden Coşkun, Dipkarpaz bunu da atlattı, şuan pozitif vakamız yok”dedi
 

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