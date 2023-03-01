Kardiyoloji'de 'arıza' krizi: Makine tamir edilmedi, hastalar hâlâ mağdur!

YENİDÜZEN - Özel

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde yaklaşık 1 haftadır arızalı olan “ablasyon” makinesi tamir edilmedi, onlarca hastanın mağduriyeti hala giderilemedi. “Ya cihaz tamir edilsin, bize ameliyat için gün verilsin ya da sevk işlemlerimiz yapılsın” diyen onlarca hasta sorunun çözümünü bekliyor.

YENİDÜZEN’in “Benim bugün kriz geçirmeyeceğim ne malum?” başlığıyla gündeme getirdiği haberin ardından cihazla ilgili henüz somut bir adım atılmadı.

Ameliyat bekleyen hastalara henüz gün verilmemesi hastalar ve yakınları arasında korku ve endişeyi artırdı.

YENİDÜZEN’e ulaşan bazı hastalar, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti, Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Ne yaşanmıştı?

Kalbindeki sorun nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan bir kadının operasyonu sırasında, “ablasyon” makinesi arıza yapmış, ameliyat iptal edildi, hasta yurtdışına sevk edilmişti.

Bu sırada, saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen hastalar mağdur olmuş, Sağlık Bakanlığı’na şikâyet dilekçesi yazmıştı.

Öte yandan kardiyoloji bölümündeki sağlık çalışanları da makine kaynaklı ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekmiş, sorunun giderilmesini beklendiği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ameliyat sırasında cihazın bozulduğunu doğruladı, sorunun cihazı getiren firmadan kaynaklandığını, hastanın mağdur edilmediğini ve sevk edildiğini, en kısa sürede cihazla ilgili ihaleye çıkacaklarını söylemişti.