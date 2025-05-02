Karayolları Dairesi: Yeni Ercan Havalimanı’na gidecek olanlar Aslanköy kavşağını kullansın
Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Teknofest nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan dolayı, Yeni Ercan Havalimanı’na gidecek yolcuların Aslanköy kavşağını kullanmalarını önerdi.
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Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Teknofest nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan dolayı, Yeni Ercan Havalimanı’na gidecek yolcuların Aslanköy kavşağını kullanmalarını önerdi.
Yapılan açıklamada, “Yeni Ercan Havalimanı’na gidecek yolcuların Teknofest organizasyonundan dolayı Lefkoşa-Gazimağusa-Ercan Anayolunda oluşan yoğun trafik nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına Aslanköy kavşağından Yeni Ercan Havalimanına ulaşımı sağlamaları önemle duyurulur” denildi.
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