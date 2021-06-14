Karayeğen tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı

Lefkoşa’da 3 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne meydana gelen kaza sonucu yaralanan Karayeğen’in tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini, kazayla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü duyurdu.