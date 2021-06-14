Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Özyiğit: Meclis ve hükümet yap-boz tahtasına benzetildi
Karayeğen tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı

Karayeğen tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı

Lefkoşa’da 3 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen yaşamını yitirdi.

A+A-

Lefkoşa’da 3 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne meydana gelen kaza sonucu yaralanan Karayeğen’in tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini, kazayla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü duyurdu.

Bu haber toplam 525 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
İlgili Haberler
Motosiklet sürücü yoğun bakımdaMotosiklet sürücü yoğun bakımdaLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde meydana gelen kazada 81 yaşındaki Sinan Karayeğen isimli motosiklet sürücüsü yaralandı.