Motosiklet sürücü yoğun bakımda

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde meydana gelen kazada 81 yaşındaki Sinan Karayeğen isimli motosiklet sürücüsü yaralandı. Polis, motosiklet sürücüsünün dikkatsizce araçlara öncelik hakkı vermeden hastane çemberine giriş yapması sonucu kazanın meydana geldiği bilgisini paylaştı.

81 yaşındaki Sinan Karayeğen, kullanımındaki NE 547 plakalı motosiklet ile hastane çemberine girdiği sırada o esnada güney istikametine doğru seyreden ve çembere giriş yapan 44 yaşındaki Cengiz tutkun yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan 81 yaşındaki Sinan Karayeğen, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Polisten yapılan açıklamada şu ayrıntılar yer aldı:

“03.06.2021 tarihinde saat 09.40 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde Ali Sinan KARAYEĞEN(E-81) yönetimindeki NE 547 plakalı motosiklet sürücüsünün dikkatsizce araçlara öncelik hakkı vermeden hastane çemberine giriş yapması sonucu o esnada güney istikametine doğru seyreden ve çembere giriş yapan Cengiz TUTKUN(E-44) yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Sinan KARAYEĞEN’in tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar Didem Menteş