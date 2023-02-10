Karaya vuran gagalı balina sayısı 7 oldu

Taşkent Doğa Parkı’ndan Kemal Başat, gün içinde Kıbrıs’ın kuzey sahillerine vuran “gagalı balina” sayısının yediye ulaştığını açıkladı.

Başat en son minik bir balina yavrusunun karaya vurduğunu ifade ederek şu açıklamada bulundu:

“Ekip arkadaşlarımız bölgede işlerinin başında karaya vuran balinalara yardım etmek için suyun içinde ve soğukta özveri ile çalışmaya devam ediyorlar.

Yeşilırmak'ta bulunan yavru ne yazık ki ölmüş. Bu hayvanla beraber bugün kuzeyde 3. , tüm adada 7. gagalı balina karaya vurmuş oldu.

Gaziveren’deki ve Yeşilırmak’taki 2 hayvan ne yazık ki kurtarılamadı. Gemikonağı’ndaki hayvan ise 2 kez denize bırakılmasına rağmen her ikisinde de tekrar karaya vurdu, arkadaşlar şu anda olay yerinde durum değerlendirmesi yapıyorlar.”