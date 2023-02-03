Karaoğlanoğlu'ndaki kaza korkuttu

Karaoğlanoğlu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

Polis basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu'nda dün akşam 22.30 sıralarında 31 yaşındaki Rıfat Akkuyu NR 263 plakalı aracı ile toprak alan içerisinden anayola çıkması sonucu o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru 71 miligram alkollü içki tesiri altında SE 616 plakalı aracı kullanan 37 yaşındaki Tanyel Dayıoğlu ile çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan NR 263 plakalı araç sürücüsü Rıfat Akkuyu ve araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Caner Öner Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.