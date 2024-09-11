Karaoğlanoğlu’nda denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın yaşamını yitirdi
Karaoğlanoğlu’nda önceki gün deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirip yoğun bakıma kaldırılan kadın dün hayatını kaybetti.
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Karaoğlanoğlu’nda önceki gün deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirip yoğun bakıma kaldırılan kadın dün hayatını kaybetti.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altında bulunduğu sırada vefat eden kadının kimliği henüz tespit edilemedi.
Soruşturma sürüyor.
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