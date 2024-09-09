Karaoğlanoğlu sakinlerinden Faraç'ın karakola götürülmesine tepki

Serap ŞAHİN

Karaoğlanoğlu’nda perşembe akşamı trafikte kasksız motor kullandığı gerekçesi ile polisle tartıştığı iddia edilen 59 yaşındaki Volkan Faraç'ın, polis tarafından güç kullanılarak kelepçelenip karakola götürülmesinin ardından Karaoğlanoğlu sakinleri olaya tepki göstermek amacıyla bölgede toplandı.

Bölgede toplanan Ardından Karaoğlanoğlu sakinleri, ellerinde çiçeklerle Girne Polis Müdürlüğü’ne gitti. Topluluk şu sıralarda Girne Polis Müdürü ile görüşme halinde.

Neler yaşanmıştı?

Karaoğlanoğlu’nda perşembe akşamı trafikte kasksız motor kullandığı gerekçesi ile polisle tartıştığı iddia edilen Volkan Faraç isimli 59 yaşındaki şahıs, polis tarafından güç kullanılarak kelepçelenmiş ve ardından karakola götürülmüştü.

Faraç’ın yakınları o anları kayda alarak, polisin tavrına tepki göstermişti.

Olaya ilişkin polis de açıklama yapmış, şahsın polise darp girişiminde bulunduğu, küfür ettiği ve zorluk çıkardığı belirtilmişti. Polis, ayrıca şahsın, bir köpeği tekmeleyerek uygunsuz tavırlar sergilediğini aktarmıştı.