“Karanlıkta Işıldayanlar” Lefkoşa’yı da aydınlattı

Murat OBENLER

Baraka Gençlik Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Nazen Şansal tarafından kaleme alınan belgeselle kurgunun harmanlandığı tiyatro oyunu “Karanlıkta Işıldayanlar” 7 Mart Salı gecesi Arabahmet Kültür Evi’nde prömiyerini yaptı. Tek perdelik oyunda 1910’lu yılların başından itibaren Amerikada verilen kadın hakları mücadelesi, radyum maddesi kullanılarak ürünler üreten firmadaki Radyum Kızları üzerinden anlatıyor. Oyun öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakika saygı duruşu da gerçekleştirildi. Arşivden görsel belgelerle desteklenen oyun 25 Mart’a kadar her Salı ve Cumartesi saat 20:00’de sahnelenecek.

Baraka Tiyatro Ekibi kolaylaştırıcısı Nazen Şansal oyun öncesinde yaptığı konuşmada 7 Mart Salı ve 11 Mart Cumartesi tarihli oyunların gelirinin, “Melekler Takımı”nın öğrenci ve öğretmenleri anısına Mağusa TMK Okul Aile Birliği’ne bağışlanacağını duyurarak eğitimci ve gençlerimizin hayatını kaybettiği İsias Otel katliamı davasının da takipçisi olacaklarını kaydetti.

“Kadının ve emeğin özgürleştiği bir dünyayı hayal etmeniz dileğiyle”

Nazen Şansal,“Karanlıkta Işıldayanlar” oyununun saat kadranlarını radyumlu boya ile boyayan ve bu sebeple sağlık sorunları yaşayan genç işçi kızların yaşam öyküsünü ve patronlara karşı mücadelesini anlattığını söyleyerek “Saatleri aydınlatmak uğruna hayatları kararan ama yine de yüz yıl öncesinden bize ışık tutan, sınıf mücadelesine çağıran bu hayaletlerin sesini duymanız; kadının ve emeğin özgürleştiği bir dünyayı hayal etmeniz dileğiyle” Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında gösterimlere başlamayı düşündüklerini kaydetti. Oyunun içeriği gereği, 7 yaş altında çocuk getirilmemesi önemle rica edildi.

Kemiklerindeki radyum elementiyle toprağın altında 100 yıldır ışıldayan işçi kadınların hikâyesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında özel bir gösterimle seyirciyle buluştu.